Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудар по подконтрольному Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара аэропорту Аль-Джуфра, уничтожив два украинских транспортных самолета Ил-76, сообщают СМИ и блогеры.

Ливийский журналист Мофтах Мосбах опубликовал в своем Tiwtter видеозапись, на которой, по его словам, можно увидеть авиаудары сил ПНС по ливийскому аэропорту Аль-Джуфра, подконтрольного Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

#Libya. video shows airstrikes by #GNA forces since dawn on #Jufra Airbase controlled by #LNA. Two Ilyushin transport planes, one air defence system, drones, ammunition dumps were targeted. pic.twitter.com/e28O5HAvWV — Moftah Mosbah (@mmelumami) July 26, 2019

Целями авиаудара, по словам журналиста, стали два транспортных самолета Ил-76, а также беспилотники и склады боеприпасов.

По сведениям авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76, передает РИА «Новости».

В то же время в ЖЖ пользователя diana_mihailova утверждается, что уничтоженные самолеты Ил-76 ТД якобы были зафрахтованы Объединенными Арабскими Эмиратами и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие. По словам блогера, успешный авиаудар ВВС Правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра Ливийской национальной армии подтверждается аэроснимками.

Напомним, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.

После этого ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки сил Сараджа, а также объявила всеобщую мобилизацию против Турции.

В среду, 24 июля, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар пообещал в скором времени поднять знамя победы над Триполи, а затем освободить всю Ливию.

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