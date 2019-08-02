Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.

«Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», – заявил Волкер, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Для того, чтобы Трамп принял участие в переговорах, Россия должна быть готова «реально прекратить конфликт», добавил спецпредставитель Госдепа. Он подчеркнул, что «для президента Трампа это очень важно».

Также Волкер заявил о необходимости прямого контакта президентов России и Украины.

«Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, – это верный способ добиться положительного результата», – заключил Волкер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры в Минск. Зеленский заявил, что переговоры должны проходить с участием лидеров США, Германии, Франции и Британии.

В Кремле отвечали, что Россия обязательно изучит предложение Зеленского, однако пока не готова дать ответ на приглашение.