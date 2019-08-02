Зеленский подтвердил намерение главы офиса президента уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель офиса главы государства Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что главный принцип в работе офиса – не держаться за власть. По его словам, с самого начала была договоренность написать заявление на увольнение, если кто-то не будет справляться с обязанностями, сообщается на сайте президента Украины.

«Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», – сказал Зеленский.

Глава государства заявление Богдана пока не подписал. Кроме того, Зеленский отметил, что при необходимости может показать заявления на увольнение от членов его команды.

Напомним, СМИ сообщали, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг сообщения СМИ.

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