Песня группы Metallica спасла женщину от пумы в Канаде

В Ванкувере (Канада) женщина, гулявшая в лесу с собакой, смогла спастись от пумы – она отпугнула дикого зверя, включив на своем телефоне песню американской группы Metallica.

Сначала женщина попыталась отпугнуть пуму словами и криками. При этом она снимала происходящее на телефон.

«Это не помогло, пума не уходила, и я решила напугать ее чем-то громким. Я просмотрела список песен в телефоне и увидела композицию группы Metallica «Don't Tread On Me». Как только заиграл хеви-метал, хищник скрылся», – рассказала она порталу vicnews.

Канадка отметила, что хочет когда-нибудь поблагодарить вокалиста группы Metallica Джеймса Хэтфилда за то, что его песня спасла ей жизнь.

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