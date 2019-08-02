Большинство представителей сирийской оппозиции согласились на перемирие в Идлибе

Основная часть делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах астанинского формата согласилась на перемирие в провинции Идлиб, заявил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.

Серикулы сообщил, что «перемирие вступило в силу, как заявили участники», передает РИА «Новости».

«Потому что там одно дело договорились власти и оппозиция вооружения, которая признана, но там же есть и другие террористические организации (...), у них же руки развязаны, они могут не соблюдать. А так основная часть оппозиции, которая здесь представлена, они согласились», – добавил он.

Кроме того, стороны сирийского конфликта согласовали состав конституционной комиссии, хотя «у них были разногласия по некоторым кандидатурам».

Серикулы не исключил, что о завершении процесса могут объявить в сентябре на запланированной встрече Россия-Турция-Иран на высшем уровне. Он сообщил также, что до конца 2019 года пройдут один-два раунда переговоров в Нур-Султане; это, вероятно, произойдет в октябре-ноябре.

Ранее стало известно, что власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб.

Напомним, в Идлибе обострилась обстановка – боевики усилили обстрелы. В конце июля удары из Идлиба были нанесены по восьми населенным пунктам.

Россия указала СБ ООН на бесчинства джихадистов в этом регионе, также говорила о замалчивании жертв террористов в Сирии со стороны Всемирной организации.

Однако вместо этого ООН собирается расследовать авиаудары по Идлибу.

1 августа также стало известно об успешной операции российского спецназа в тылу боевиков.