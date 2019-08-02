К катастрофе Ан-24 в Бурятии привели незаконные постройки

Здания вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома в бурятском Нижнеанагарске, в результате столкновения с которыми погибли пилот и бортмеханик аварийно садившегося самолета Ан-24, построены незаконно, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Наличие строений вблизи ВПП аэродрома в Нижнеангарске, которые были возведены в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолета при экстренной посадке. И именно это привело к катастрофе», – передает «Царьград» сообщение прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что глава администрации Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на участках у аэродрома без согласования с собственником аэродрома в нарушение действующего законодательства.

В дальнейшем сооружения были введены в эксплуатацию без согласования с Росавиацией.

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Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, решается вопрос об уголовном преследовании.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета передал уголовное дело о крушении самолета Ан-24 в Бурятии в центральный аппарат СК.

В конце июня пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. В результате погибли два пилота, более 20 человек пострадали.

Пассажиры самолета рассказали, что пилоты пытались увести воздушное судно от домов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии Ан-24.

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