Пассажиры рассказали, что пилоты Ан-24 пытались увести его от домов

Пилоты пассажирского самолета Ан-24 при заходе на посадку в Нижнеангарске пытались избежать столкновения с домами, рассказал пассажир рейса Сергей Зеленовский.

По его словам, когда самолет производил посадку, отказал левый двигатель, передает РИА «Новости».

«Пилоты – молодцы, развернули самолет. Посадить – посадили, но скорость была большая. Загорелось правое шасси, потом взорвалось, нас потащило – и врезались в очистные сооружения. Там был большой риск в связи с тем, что взлетная полоса бы закончилась, и самолет бы въехал в дома. Но пилоты приняли решение заходить с другой стороны, умудрились развернуть самолет и посадить его с одним двигателем», – рассказал Зеленовский.

Пассажир отметил, что когда произошел отказ двигателя, пассажиры были не в курсе происходящего.

«Ребята – молодцы, жизни спасли. Сами погибли, но пассажиры все живые. Побились, переломы, но живые – это самое главное», – отметил он.

У самого Зеленовского зафиксировали смещение одного позвонка, однако он отказался лежать в больнице.

В свою очередь другой пассажир – семнадцатилетний Вячеслав Першин – рассказал, что помогал вытаскивать людей из самолета и «чуть не поседел».

Парень летел к родственникам в Северобайкальск. По его словам, когда приземлились, «самолет тряхнуло, многих кресла сложились, люди начали паниковать, но все были в сознании»

«Чуть не поседел. Когда я был еще в салоне, начался пожар. Я уже был готов умереть – у меня была паника: «все, прилетел», – отметил пассажир.

«Стюардессу я не видел... Возле моего места вытащили запасной выход и начали», – сказал Вячеслав.

Также он отметил, что люди стали толкаться, когда выбирались из самолета. Сперва «вытаскивали маленьких, а потом уже все остальные вылезли».

Напомним, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. В результате погибли два пилота, более 20 человек пострадали.

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