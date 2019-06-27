Дело о крушении Ан-24 передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета передал уголовное дело о крушении самолета Ан-24 в Бурятии в центральный аппарат СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщают, что «по поручению председателя Следственного комитета России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в Главное следственное управление СК», передает ТАСС.

Также «главой СК на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий».

В свою очередь в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) сообщают, что специальная комиссия с участием представителей ведомства была сформирована после авиапроисшествия для расследования причин и обстоятельств ЧП.

Утром в четверг пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. В результате погибли два пилота, более 20 человек пострадали.

Пассажиры самолета рассказали, как пилоты пытались увести воздушное судно от домов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии Ан-24.

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