Политолог: Оппозиционеров не интересуют подписи, им нужен протест

«Не исключаю, что сбор подписей от лица умерших избирателей – не просто промах кандидатов, а сознательная закладка на то, чтобы избирком отверг эти подписи и дал повод оппозиции работать по готовой схеме», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Леонид Поляков. Ранее Мосгоризбирком сообщил, что у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты гордумы при проверке обнаружили 339 подписей уже умерших людей.

«Ситуация с нерегистрацией оппозиционных кандидатов еще не разрешена, по сути процедура еще в процессе. Еще есть судебные инстанции, помимо вертикали Мосгоризбирком – ЦИК. Поэтому эти попытки поскорее все решить митинговым путем, давлением и шантажом на избирательные комиссии я бы определил как неадекватные и контрпродуктивные действия», – сказал профессор департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков.

По мнению собеседника, сначала стоило бы обратиться во все инстанции, вплоть до Верховного суда, чтобы добиться окончательного решения. И только тогда, в случае неудачи, – протестовать. Но протестовать в формате, предусмотренном законом – на согласованных площадках, в согласованное время и в согласованном количестве.

«Давно наблюдаю за подобного рода мероприятиями и у меня есть своя гипотеза: эти люди сами себя позиционируют в качестве радикальной оппозиции, которые обличают власть во всех смертных грехах и заранее исключают возможность диалога и компромисса, не говоря уже о консенсусе», – говорит профессор.

«Радикальная оппозиция во многих странах обычно дожидается выборов, затем объявляет их сфальсифицированными. А после, на волне возмущения, пытается сменить правящий строй, устроить «бархатную» или «цветную» революцию», – отмечает Поляков. – «Но сейчас эти люди в нашем конкретно московском случае решили поменять стандартную стратегию».

Отличие московской ситуации в том, что оппозиционеры решили устроить форс-мажор не по итогам выборов, а до их начала, отметил собеседник. То есть стадия регистрации кандидатов уже превращается в повод для массового протеста.

«Если моя гипотеза верна, то вывод напрашивается сам собой – оппозиционеров не интересует то, насколько чисты собранные ими подписи.

Их задача, – чтобы соответствующие регистрирующие органы эти подписи не приняли. Сам факт отказа в регистрации должен выступить триггером для массовых выступлений, – констатировал Поляков. – А дальше, как снежный ком – массовые задержания, схватки, ответные жесткие действия правоохранительных органов, аресты лидеров протеста. Все это в сумме, по задумке оппозиционеров, должно дать тот мотивирующий эффект, который называется «цветная революция».

При этом собеседник не исключил, что сбор подписей от лица умерших избирателей – это не просто промах кандидата, а сознательная закладка на то, чтобы комиссия в действительности имела повод отвергнуть эти подписи и дала повод оппозиционерам «работать по готовой схеме».

Причем, значительную долю среди участников протеста 27 июля составляли иногородние, напомнил Поляков. По его мнению: пользуясь тем, что в разных точках страны есть разные поводы для недовольства, московские оппозиционеры привлекают к участию в протестах наиболее радикальных иногородних.

«То, что происходило 27 июля в Москве, – я имею в виду бросание различных предметов в сотрудников ОМОНа и Росгвардии, я имею ввиду тактику рассеянного воздействия на городской правопорядок – перекрытие Садового кольца, движение колонн по различным улицам центра Москвы – все это неспроста квалифицировано правоохранительными органами как массовые беспорядки. События были хорошо согласованы между собой», – сказал собеседник.

В пятницу председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке обнаружили 339 подписей уже умерших людей. Как передает РИА «Новости», Горбунов считает, что ответственность за это лежит исключительно на сборщиках подписей и кандидатах. Также у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам этого этапа избирательной кампании зарегистрированы 233 человека, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 получили отказ. Несогласные с решением избиркомов «независимые» кандидаты потребовали пустить их на выборы и вышли на улицы. В итоге провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорывали оцепление полиции, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе предварительного расследования следователи установили более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении этих беспорядков. Были задержаны пять человек. В пятницу стало известно, что суд арестовал четырех человек.

«В Евросоюзе, который нам часто приводят в пример, если не существует никакой согласованности с властями по поводу какого-либо массового выступления, полиция незамедлительно вмешивается. Неважно в столице это или в других городах, – констатировал профессор Поляков. – Ну, а если в ходе согласованной акции начинаются агрессивные выпады в адрес сил правопорядка, провокаторы начинают что-то громить, то ответные действия западноевропейской полиции по жесткости превосходят то, что мы наблюдали в Москве в минувшие выходные, – я бы сказал на порядок».

В ход идут дубинки, водометы, слезоточивый газ и даже стрельба резиновыми пулями. Достаточно вспомнить жертву такого разгона, – демонстранта, который во время шествия «желтых жилетов» в Париже лишился глаза, – в результате попадания резиновой пули, напомнил собеседник. «На фоне всего этого, наши правоохранители, которые, хоть порой и демонстрируют жесткость в отношении участников несогласованных акций, выглядят, я бы сказал, достаточно прилично», – сказал профессор ВШЭ.

«Вообще хотелось бы, чтобы отношения граждан и полиции строились по-другому. Чтобы первые соблюдали требования, выдвигаемые законом к любым протестным акциям, а вторые бы охраняли всех, в том числе и самих митингующих от всякого рода провокаций и возможных столкновений с другими агрессивно настроенными протестующими»,

– поделился собеседник.

В ходе акции 27 июля, отметил Поляков, полиция действовала в соответствии с инструкцией. «Понятно, что со стороны любая силовая акция смотрится как форс-мажор, как нежелательный ни для кого инцидент, но правоохранители и существуют для того, чтобы охранять порядок в тех случаях, когда он явно нарушен. Некоторые возмущаются действиями полиции, но, если смотреть с точки зрения законодательства, я бы сказал что, за исключением отдельных инцидентов, действия правоохранителей в Москве вполне вписываются в принятые нормы, – резюмировал Поляков.

По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о несанкционированной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве, каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. При этом 58% москвичей знают, что акция протеста была несогласованной. Согласны с тем, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, более половины (61%) жителей Москвы (против 26%). Показатели среди жителей остальной России: 69 и 23% соответственно.

Как сказала ранее газете ВЗГЛЯД по этому поводу политолог Анна Федорова, «москвичи одобрили не просто абстрактное применение силы полицией по отношению к людям. Они одобрили применение силы, которая используется для пресечения беспорядков». По мнению эксперта, когда митингующие начинают сносить ограждения, бросаться предметами и просто создавать ситуации опасные для обычных прохожих – полиция должна это пресекать.

«Некоторые люди просто не понимают, что основная работа полиции – это защита митингующих от самих митингующих. Толпа может запросто кого-нибудь затоптать и так далее. Я не говорю, что в действиях сил правопорядка совсем нет перегибов. Но в некоторых ситуациях жесткость, к сожалению, оправдана. Это такое суждение на уровне здравого смысла, которое результатами опроса подтверждается. Это не значит, что в Москве живут какие-то кровожадные люди, это значит, что жители столицы опасаются массовых беспорядков, что в принципе для человека нормально», – заключила Анна Федорова.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в Единый день голосования – 8 сентября.