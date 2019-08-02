Эксперт объяснила результаты опроса москвичей об акциях протеста

«Москвичи одобрили не просто абстрактное применение силы полиции по отношению к людям. Они одобрили применение силы, которая используется для пресечения беспорядков», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя результаты опроса ВЦИОМ по итогам протестных выступлений в Москве в минувшие выходные.

«Итоги опроса свидетельствуют о здоровом отношении общества к происходящим событиям. Люди рассудили совершенно просто – если человек не собрал необходимого количества подписей, то и оснований для его регистрации нет», – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Тут же вопрос не личного отношения к тем или другим политикам, при проведении опроса ни чьи имена не назывались. Это отношение к институту выборов, как избирательному процессу, и отношение достаточно здоровое», – отметила эксперт.

По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о несанкционированной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве, каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения.

58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Согласны с тем, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, более половины (61%) жителей Москвы (против 26%). Показатели среди жителей остальной России: 69 и 23% соответственно.

«Это свидетельство того, что у обычных граждан свобода сознания развита даже лучше, чем у оппозиционной тусовочки, – констатировала Федорова. – Люди из тусовочки говорят, мол, регистрируйте нас вопреки всему, и на митинг давайте выходить вопреки всему, пусть он несогласованный и его проведение противоречит закону. Потому что у многих людей из того лагеря, к сожалению, уважение к закону совершенно нулевое».

«Доказательство этому – стремление из любого митинга сделать конфликт. С протестом, с разгоном, с жесткими кадрами задержания. Потому что это хлеб и масло некоторых оппозиционных политиков. Умилительные картинки того, как люди протестуют якобы против системы – это работа на собственный образ мучеников, собственную популярность», – считает Федорова.

«А отношение к закону при этом – наплевательское. Нет представления о честных правилах игры. Когда представитель власти, допустим, закон нарушает, они этим очень громко возмущаются, а сами с уважением к закону относиться не хотят. Это очень печальные двойные стандарты», – подчеркнула политолог.

Судя по результатам опроса – более половины (61%) жителей Москвы согласны с тем, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.

По мнению эксперта, когда митингующие начинают сносить ограждения, бросаться предметами и просто создавать ситуации опасные для прохожих – полиция должна это пресекать.

«Некоторые люди просто не понимают, что основная работа полиции – это защита митингующих от самих митингующих. Толпа может запросто кого-нибудь затоптать и так далее. Я не говорю, что в действиях сил правопорядка совсем нет перегибов. Но в некоторых ситуациях жесткость, к сожалению, оправдана. Это такое суждение на уровне здравого смысла, которое результатами опроса подтверждается. Это не значит, что в Москве живут какие-то кровожадные люди, это значит, что жители столицы опасаются массовых беспорядков, что в принципе для человека нормально», – заключила Анна Федорова.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

В четверг в Следственном комитете сообщили, что в ходе предварительного расследования следователи установили более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Задержаны пять участников незаконных акций.