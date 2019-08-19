Полицейские в Мордовии спасли младенца от собиравшегося сбросить его из окна отца

В Республике Мордовия полицейские спасли грудного ребенка, которого отец собирался сбросить с третьего этажа жилого дома, сообщили в МВД по республике.

«Сегодня около 15 часов в дежурную часть УМВД России по городу Саранск поступило сообщение от местных жителей о том, что в оконном проеме третьего этажа многоквартирного дома находится мужчина, который намеревается сбросить вниз грудного ребенка», – сообщается на сайте республиканского МВД.

Сообщается, что на место происшествия прибыли участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД лейтенант полиции Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант полиции Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС России подполковник внутренней службы Руслан Алукаев.

«К этому времени мужчина перешел на балкон и периодически держал младенца над землей, что могло привести к трагедии. Рискуя жизнью, Василий Мартынов по карнизу приблизился к злоумышленнику, втолкнул его в помещение и спас грудную девочку», – сообщили в полиции.

После этого мужчина был задержан сотрудниками полиции. По имеющейся информации, он неоднократно судим. Спасенный ребенок доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.