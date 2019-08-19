Россию похвалили за блокбастеры в противовес Голливуду

Россияне научились снимать блокбастеры в противовес Голливуду. В отличие от американцев они снимают фильмы о героях почти исключительно для собственной публики, причем не только молодежи, которая не помнит СССР, но и люди категории 40+, которые любят его вспоминать, пишет чешское издание Česká Pozice.

«В идейную картину современной России вписано представление о том, что Запад намеренно пренебрегает советским героизмом, проявленным в прошлом, поэтому в качестве ответа российский кинематограф создает произведения, в которых снова и снова подчеркиваются заслуги советских героев или даже создаются новые», – приводит ИноТВ содержание статьи.

В первую очередь, это касается военного кино. В пример приводится фильм «Т-34», который в кинотеатрах посмотрели более 9 млн зрителей. Кроме того, напоминает издание, сразу несколько фильмов про космонавтов вышли недавно в России: «Первый в космосе», «Время первых» и «Салют-7». Ленты о космосе можно считать типично российским поджанром, говорится в статье.

Россияне в противовес Голливуду научились снимать блокбастеры, продолжает автор статьи. Сборы всех упомянутых в статье фильмов намного превзошли расходы на их производство. Но в отличие от американцев россияне снимают фильмы о своих героях практически исключительно для собственной публики, контстатирует издание.

«Так они просвещают не только молодежь, которая не помнит эру Советского Союза, но и поколение 40+, которому возвращают ощущение единства со страной, в прошлом гордившейся статусом «шестой части суши», – заключает издание.

Напомним, «Т-34» стал одним из самых любимых фильмов о войне у россиян. В прокате в России и СНГ фильм собрал более 2 млрд рублей. Тем не менее с картиной было связано немало скандалов. Так, украинские власти требовали от США отменить прокат фильма на американской территории. Кроме того, звучали негативные отзывы в адрес «Т-34».