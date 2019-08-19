Автотрассу Москва – Казань могут построить только до Владимира

Минэкономразвития предложило вместо платной дороги Москва – Казань построить новую трассу только до Владимира, на оставшемся участке до Казани провести реконструкцию трассы М7.

«Вместо новой трассы до Казани Минэкономразвития предлагает строить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М7 Москва – Уфа: расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар», – сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновников и участников совещаний в правительстве.

Издание отмечает, что эту информацию подтвердил и глава министерства Максим Орешкин.

Он уточнил, что предложения ведомства позволят «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс». Так, данный подход позволит сократить расходы на проект до 279 млрд рублей с ранее запланированных 539 млрд рублей. А расходы на строительство новой дороги составят 121 млрд рублей.

Ранее Максим Орешкин съездил на форум моногородов на автомобиле по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти, чтобы после такой поездки принять решение о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7.

Газета ВЗГЛЯД писала о строительстве автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу и одном из ее отрезков – Москва – Казань.