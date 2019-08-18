Самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке

В американском штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 рухнул на жилой дом, сообщает Федеральное авиационное управление США.

Инцидент произошел рядом с городом Покипси, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

На борту самолета находились три человека.

Пока нет информации о погибших и пострадавших, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC New York.

Напомним, в США легкомоторные самолеты нередко врезаются в жилые дома. Так, похожие случаи происходили в Калифорнии и Джорджии.

В Атланте самолет упал в парке. В июне двухмоторный самолет King Air потерпел крушение на Гавайях. А в ноябре в Техасе разбился истребитель времен Второй мировой.

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