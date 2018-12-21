Самолет упал на футбольное поле в США

Легкий двухмоторный самолет Cessna 560 упал на футбольное поле в парке американского города Атланта, штат Джорджия; погибли четыре человека, сообщил представитель пожарной службы Кортез Стаффорд.

Инцидент произошел в четверг в 12.10 по местному времени (20.10 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на издание AJC.

Самолет, на борту которого находились четыре человека, направлялся в город Мемфис. Он потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта округа Фултон.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили разбросанные по футбольному полю горящие обломки.

Среди погибших – бизнесмен Вей Чен, который в 2011 году совершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Личности других погибших пока не установлены.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование инцидента.

Ранее в Техасе самолет времен Второй мировой войны упал на парковку около одного из жилых комплексов города Фредериксберг.