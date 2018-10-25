В Техасе разбился истребитель времен Второй мировой

В техасском городе Фредериксберг разбился американский истребитель времен Второй мировой войны P-51D Mustang, сообщил телеканал KXAN.

По данным телеканала, истребитель упал на парковку, расположенную рядом с одним из жилых комплексов города, в результате погибли два человека, передает ТАСС.

К месту крушения были направлены следователи Федерального авиационного управления США. Причина произошедшего устанавливается.

Американский одноместный истребитель P-51 Mustang был разработан компанией North American по заказу правительства Великобритании.

Первый прототип самолета поднялся в воздух 26 октября 1940 года, спустя всего лишь 117 дней с момента размещения заказа на его производство.

Ранние модификации самолета были признаны совершенно непригодными для полетов на высотах выше 4600 метров из-за недостатков двигателя Allison V-1710.

Напомним, в конце октября в Калифорнии разбился самолет с фашистской символикой. Еще один самолет времен Второй мировой войны потерпел крушение в мае в штате Канзас.