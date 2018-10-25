Самолет с фашистской символикой разбился в США

Винтажный самолет с черно-белым крестом Люфтваффе упал и загорелся в Калифорнии из-за отказа мотора.

В результате аварии никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

По данным АВС, самолет не был военным. Он принадлежал некоммерческой организации Condor Squadron, у которой есть несколько летательных аппаратов, раскрашенных в стиле Второй мировой войны, которые используются на парадах, празднованиях и имитированных воздушных схватках.

В соцсетях, узнав об инциденте, пошутили, что самолет прилетел из прошлого через пространственно-временной туннель

В мае в американском штате Канзас потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны Fairchild PT-23 – на подлете к аэропорту в Уичито у него кончилось топливо.

В Британии экстренно приземлился французский легкомоторный самолет 1930-х годов из-за отказа двигателя.