На пляже в Британии экстренно сел французский самолет 1930-х годов

Французский легкомоторный самолет 1930-х годов экстренно приземлился на пляже в городе Сидмут в британском графстве Девон из-за отказа двигателя.

На борту самолета было два человека. Летательный аппарат участвовал в выставке винтажных самолетов и автомобилей в британском Бранскомбе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает RT.