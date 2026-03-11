Посол Джалали: Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, страна последовательно придерживается собственной доктрины безопасности и руководствуется фетвой верховного лидера, которая прямо запрещает разработку соответствующего вооружения, передает РИА «Новости».

Джалали отметил, что Тегеран остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, а все действия в ядерной сфере имеют исключительно мирный характер. Дипломат подчеркнул, что Иран не видит проблем в предоставлении международному сообществу гарантий по этому вопросу.

5 марта заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран был готов отказаться от своих ядерных наработок в обмен на выгодное предложение со стороны США.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отсутствие полного доступа инспекторов к объектам в Иране вызывает опасения, несмотря на отсутствие доказательств создания ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Совфеде обвинения в адрес Тегерана в стремлении к обретению ядерного оружия назвали необоснованными. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия не существует.