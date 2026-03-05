О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Иран опроверг слова Уиткоффа о хвастовстве успехами в ядерных разработках на переговорах
Иран был готов отказаться от своих ядерных наработок в обмен на выгодное предложение со стороны США, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
По его словам, на переговорах с Америкой Тегеран не стремился «хвастаться» достижениями в ядерной сфере, как это ранее отмечал американский спецпосланник Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».
Тахт-Раванчи отметил, что иранская сторона лишь подчеркивала научный характер своих успехов: «Мы не хвастались – мы лишь говорили, что это результат наших научных достижений», – заявил дипломат в интервью телеканалу MSNBC. Он уточнил, что Иран готов был «избавиться» от ядерных наработок, если бы взамен получил «что-то хорошее» в рамках новых договорённостей с Вашингтоном.
Также замглавы МИД Ирана опроверг информацию о возможных контактах с США после обострения ситуации вокруг Исламской Республики.
Тахт-Раванчи в беседе с телеканалом MS Now добавил: «Мы находимся в оборонительном режиме, и то, на чем мы концентрируемся, – это защитить самих себя... Таким образом, никакого сообщения не посылалось, и мы не получали никакого сообщения ни от Америки, ни от кого-либо еще».
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отсутствие полного доступа инспекторов к объектам в Иране вызывает опасения, несмотря на отсутствие доказательств создания ядерного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Совете Федерации обвинения в адрес Тегерана в стремлении к обретению ядерного оружия назвали необоснованными. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия не существует.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан до этого заверил в отсутствии у исламской республики целей по созданию такого вооружения.
Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил отсутствие фактов производства иранской стороной ядерной бомбы.