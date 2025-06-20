Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы

Tекст: Антон Антонов

У Гросси спросили: «Делал ли Иран бомбу?». «Ответ на данный момент «нет». Но у него было много элементов, ведущих к ней», – приводит слова Гросси ТАСС со ссылкой на La Nacion.

Гросси призвал воздержаться от поспешных оценок относительно сроков, необходимых Ирану для создания ядерной бомбы. Он отметил, что подобные спекуляции могут привести к ошибочным выводам, напомнив о заявлениях про Ирак, которому якобы было «нужно 45 минут для использования оружия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.