Легкомоторный самолет разбился на Гавайях, выживших нет

Двухмоторный самолет King Air потерпел крушение в северной части американского штата Гавайи, девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией, передает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта штата.

«С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air («Кинг Эйр»), разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил», – говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Причины авиакатастрофы пока не сообщаются.

Ранее на территорию авиабазы ВВС США в американском штате Флорида упал легкий двухмоторный гражданский самолет Beechcraft B60, в результате чего погибли четыре человека.