Частный самолет рухнул на территорию базы ВВС США во Флориде, есть жертвы

На территорию авиабазы ВВС США в американском штате Флорида упал легкий двухмоторный гражданский самолет Beechcraft B60, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, передает Associated Press.

По имеющимся данным, разбившийся самолет вылетел из штата Огайо и направлялся в аэропорт, расположенный неподалеку от базы Эглин. На борту находились четыре человека, все они погибли, передает ТАСС.

Как сообщается, воздушное судно упало в лесном массиве на большом расстоянии от военных объектов, пострадавших не земле не было.

Причины катастрофы неизвестны.

Отметим, на авиабазе Эглин базируется 33-й истребительный авиаполк ВВС США, на вооружении которого находятся американские истребителя пятого поколения F-35.