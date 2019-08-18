Макгрегор ударил пожилого человека за оскорбление виски

СМИ рассказали, почему боец ММА Конор Макгрегор в пабе в Дублине ударил пожилого человека.

По версии источников Irish Mirror, Макгрегор напал на пожилого человека, потому что тот сделал оскорбительное замечание, а не просто отказался выпить виски, производенное заводом Макгрегора.

«Я не хочу пить это дерьмо. Мне не нужна твоя выпивка», – приводит «Чемпионат» предполагаемые слова пострадавшего.

Напомним, прежде сообщалось, что Макгрегор ударил человека, который отказался от предложения выпить виски его производства.