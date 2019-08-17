Читатели испанских СМИ раскритиковали свои ВВС за приближение к борту Шойгу

Читатели испанского онлайн-издания El Confidencial осудили действия истребителя F-18 ВВС Испании, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, но был отогнан российскими Су-27.

«Если бы Испания была независимой – ее военные не оказались бы на границах новой Российской империи. Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы», – пишет пользователь ITURBIDE, слова которого передает РИА «Новости».

Читатель подчеркнул, что Россия не является конкурентом Испании. Напротив, она импортирует испанскую продукцию, которая «сейчас гниет на прилавках из-за бойкота ЕС», отметил он. ITURBIDE добавил, что испанцев принуждают служить интересам стран, командующих НАТО, в ущерб собственным.

«В нейтральных водах это самое обычное дело – защищать самолет, на борту которого находится руководитель такого уровня», – отметил пользователь EU EUEU, задаваясь вопросом о том, поступили ли бы иначе другие страны. «Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?» – признался он.

«Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании. Всегда Соединенные Штаты больше всего опасались политического и экономического сотрудничества между Россией и Европой. Потому что у России есть то, чего нам не хватает, и наоборот», – объяснил ESTADO_DE_DERECHO.

Напомним, истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету министра обороны России над нейтральными водами Балтийского моря, но его отогнали российские Су-27. В НАТО заявили, что испанские истребители приблизились к лайнеру для его идентификации, а также раскритиковали Су-27 за «небезопасный» маневр.