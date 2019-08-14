НАТО раскритиковали маневр Су-27 по защите самолета Шойгу

Маневр российского истребителя Су-27, который отогнал натовский F-18 от самолета с министром обороны России Сергеем Шойгу, был небезопасным, заявил представитель НАТО.

«После того, как была проведена оценка намерений, два истребителя F-18 повернули влево, чтобы отдалиться от самолета, на перехват которого они вылетели. Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что потенциально опасной ситуации удалось избежать «благодаря быстрой и профессиональной реакции» пилота F-18.

Накануне истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету министра обороны России над нейтральными водами Балтийского моря, но его отогнали российские Су-27. В НАТО заявили, что испанские истребители приблизились к лайнеру для его идентификации.