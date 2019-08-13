НАТО объяснило приближение истребителя к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18 приближался над Балтийским морем к самолету, в котором летел министр обороны России Сергей Шойгу, чтобы идентифицировать лайнер, заявили в альянсе.

«Самолеты из миссии «воздушной полиции» НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», – передает ТАСС сообщение альянса.

Между тем, выяснилось, что истребитель F-18 был испанским. Он дислоцирован на базе Шяуляй в Литве со 2 мая, сообщает El Pais.

Издание также отмечает, что F-18 ограничивался идентификацией самолета, который якобы летел без плана полета и с выключенной системой радиолокационного опознавания.

Всего в Литве находятся пять F-18 ВВС Испании и более 100 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету министра обороны России, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27.