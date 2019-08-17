В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой

В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.

Нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния) подтвердили информацию о сбое в работе компьютерных систем, передает ТАСС.

«Таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране», – сообщили в воздушной гавани Нью-Йорка.

В руководстве аэропорта Лос-Анджелеса отметили, что служба таможенного контроля США «испытывает проблемы, которые, очевидно, затронули множество аэропортов». «Сотрудники досматривают пассажиров вручную», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в минувшую среду сбой произошел в компьютерной системе British Airways. Еще один компьютерный сбой в апреле сорвал график работы американских аэропортов.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.