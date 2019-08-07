Из-за сбоя компьютерной системе British Airways не смогли улететь тысячи пассажиров

В результате сбоя в компьютерной системы авиакомпании British Airways несколько тысяч пассажиров не смогли попасть на свои рейсы.

Так, по данным Би-би-си, из-за неполадок компания отменила в аэропортах Лондона 91 рейс: 81 в Хитроу и 10 – в Гатвике. Еще более 200 рейсов по всей Великобритании были задержаны.

Как передает телеканал «360», в среду в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик скопились длинные очереди. Сама авиакомпания выпустила официальное обращение к пассажирам, в котором извинилась перед клиентами.

«Мы приносим свои извинения всем пассажирам за нарушение их планов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее решить системную проблему, которая привела к задержкам и отменам рейсов из лондонских аэропортов», – говорится в сообщении.

В компании сообщили также, что полеты продолжаются, но посоветовали пассажирам перед поездкой в аэропорт проверять.

Напомним, в апреле в США несколько авиакомпаний были вынуждены задержать рейсы из-за технических проблем в компьютерной системе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД