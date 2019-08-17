Митинг КПРФ в Москве за полчаса до начала собрал 400 человек

394 человека за полчаса до начала пришло на митинг КПРФ «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве. Такие данные приводят независимые источники. Изначально коммунисты хотели выйти митинговать на площади Революции, но получили отказ.

В субботу на согласованный митинг КПРФ под названием «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве пришло 394 человека. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Mob Counter.

Изначально коммунисты хотели провести акцию на площади Революции, но получили отказ. Сторонники КПРФ требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл протесты против недопуска ряда «независимых» кандидатов на предстоящие в начале сентября выборы в Мосгордуму проявлениями «оранжевой проказы». В КПРФ заявляли, что не собираются на субботней акции объединяться с «независимыми» кандидатами в Мосгордуму.

В прошлую субботу на этом же проспекте состоялся санкционированный столичными властями митинг-концерт оппозиции в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на него пришло 20 тыс. человек. Согласно американским методикам подсчета, участников было около 25-27 тысяч.