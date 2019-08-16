Опубликовано видео реконструкции полета A321 на кукурузное поле

В Сети опубликовали видео реконструкции полета A321, совершившего жесткую посадку на кукурузном поле у Жуковского.

Видео реконструкции опубликовано на YouTube-канале портала E1.ru.,

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.