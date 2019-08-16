Вахтовик покалечил коллегу ложкой в поезде Новый Уренгой – Омск

Пассажиры поезда Новый Уренгой – Омск устроили драку, в которой один из участников в качестве оружия использовал ложку, сообщают СМИ.

Драку организовали вахтовики, ехавшие с работы из Нового Уренгоя, говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

«Убивали друг друга пассажиры в алкогольном опьянении, на станции Ханымей сотрудники полиции отказались забрать зачинщика, который истыкал ложкой до полусмерти человека и пытался выткнуть ему глаза», – пояснил автор поста.

Информацию о драке пассажиров изданию Ura.ru подтвердили в Уральской транспортной полиции.

«Оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате на станции Ханымей один из участников драки был госпитализирован, второй был доставлен в Ноябрьский линейный отдел полиции. В настоящий момент в отношении обоих участников составлены протоколы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Проводится разбирательство. Процессуальное решение будет вынесено после оценки степени причиненного вреда потерпевшему», – пояснили в ведомстве.

В ноябре 2018 года пассажир поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток, несколько раз ударил полицейского ножом в грудь, после чего был задержан другим правоохранителем.