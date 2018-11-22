Пассажира поезда Москва – Владивосток заподозрили в нападении на полицейского

Пассажир поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток, подозревается в нападении на сотрудника полиции; по версии следствия, мужчина несколько раз ударил полицейского ножом в грудь.

В поезде Москва – Владивосток пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область груди и правой руки сотрудника Читинского линейного отдела МВД на транспорте, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Другой полицейский сумел обезоружить и задержать нападавшего. Пострадавшего госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

В отношении 42-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Отмечается, что следователь по делу будет ходатайствовать об аресте пассажира.

В 2014 году красноярец в поезде напал на попутчика с ножом за отказ играть в карты.