Кормухина и Гребенщиков рассказали, как «Вудсток» повлиял на музыку

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Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире

Россия проворачивает каспийский гамбит Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Пока Прибалтика угрожает России выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, Москва делает шаг вперед по созданию нового крупного энергетического объединения на южных просторах. Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о создании единого энергетического коридора «Север–Юг». Россия в этом проекте не главный бенефициар, однако для нее он имеет более глобальное значение. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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Покупка Трампом «второй Аляски» ударит по России

Трамп может сломать всю арктическую системуФото: imago stock&people/ТАСС
Американские СМИ сообщили о намерениях Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Это уже не первая попытка Вашингтона обзавестись самым крупным в мире островом. По мнению экспертов, если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
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С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
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Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

Герман Садулаев, писатель, публицист
Видимо, нам придется искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Кормухина и Гребенщиков рассказали, как «Вудсток» повлиял на музыку

                 16 августа 2019, 13:56
              Фото: United Archives /kpa Publicity/ТАСС
              Текст: Людмила Суркова

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              Многие российские рок-музыканты ориентировались на исполнителей, выступавших на легендарном «Вудстоке», поскольку больше примеров не было, заявила газете ВЗГЛЯД певица Ольга Кормухина.

              Ровно 50 лет назад прошел легендарный музыкальный фестиваль «Вудсток». За три дня его посетили более 500 тысяч человек. Под лозунгом «за мир и музыку» выступали, в частности, The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Карлос Сантана. Фестиваль ознаменовал собой конец эры хиппи и начало сексуальной революции в США.

              «Мы все болели «Вудстоком». И конечно, там была масса таких ярких личностей и коллективов, с которых большинство из нас брали пример и учились у них. Потому что в то время больше было негде», – говорит Ольга Кормухина.

              Фестиваль проводили еще пять раз, шестой был запланирован на 2019 год. Однако в итоге его отменили из-за споров о месте проведения. 

              «Я отношусь к «Вудстоку» как к прекрасному событию, которое было тогда, и которое повторить сейчас невозможно, потому что люди и отношения между людьми совсем другие. Но чем больше в мире музыки, тем лучше, поэтому я за возобновление. Музыка все время меняется, она отражает то настроение, которое сейчас существует в мире, предвосхищает его и учит нас, как жить дальше», – считает Борис Гребенщиков.

              Ранее мы подробно рассказывали об историческом и социокультурном значении «Вудстока». 


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