Кормухина и Гребенщиков рассказали, как «Вудсток» повлиял на музыку

Многие российские рок-музыканты ориентировались на исполнителей, выступавших на легендарном «Вудстоке», поскольку больше примеров не было, заявила газете ВЗГЛЯД певица Ольга Кормухина.

Ровно 50 лет назад прошел легендарный музыкальный фестиваль «Вудсток». За три дня его посетили более 500 тысяч человек. Под лозунгом «за мир и музыку» выступали, в частности, The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Карлос Сантана. Фестиваль ознаменовал собой конец эры хиппи и начало сексуальной революции в США.

«Мы все болели «Вудстоком». И конечно, там была масса таких ярких личностей и коллективов, с которых большинство из нас брали пример и учились у них. Потому что в то время больше было негде», – говорит Ольга Кормухина.

Фестиваль проводили еще пять раз, шестой был запланирован на 2019 год. Однако в итоге его отменили из-за споров о месте проведения.

«Я отношусь к «Вудстоку» как к прекрасному событию, которое было тогда, и которое повторить сейчас невозможно, потому что люди и отношения между людьми совсем другие. Но чем больше в мире музыки, тем лучше, поэтому я за возобновление. Музыка все время меняется, она отражает то настроение, которое сейчас существует в мире, предвосхищает его и учит нас, как жить дальше», – считает Борис Гребенщиков.

Ранее мы подробно рассказывали об историческом и социокультурном значении «Вудстока».