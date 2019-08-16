Командир севшего в поле под Жуковским самолета рассказал о смекалке экипажа

Командир Airbus A321, совершившего аварийную посадку в поле возле Жуковского, Дамир Юсупов отметил сообразительность проводников во время инцидента.

«По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что работали очень слаженно и быстро, профессионально – очень смекалистые проводники, быстро сообразили – открыли дверь, выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры», – цитирует РИА «Новости» Юсупова.

Он уверен, что именно благодаря профессиональным действиям проводников удалось свести к минимуму число пострадавших.

Юсупов также отметил, что стесняется своей известности, которую он получил после ЧП. При этом он утверждает, что не чувствовал страха, когда понял, что у самолета отказали двигатели.

«Боязни и страха не было. Видел перед собой кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко», – отметил Юсупов.

Командир рассказал, что сын гордится им. Во время инцидента он находился дома и сильно переживал.

Полетом лайнера руководили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Эвакуацией после приземления занимались бортпроводники «Уральских авиалиний» Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

Ранее экипаж самолета вернулся в Екатеринбург. Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, после взлета столкнулся со стаей птиц. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился.

Командир самолета Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил представить к наградам экипаж севшего в поле под Жуковским лайнера.

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