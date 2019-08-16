После инцидента под Жуковским «Уральским авиалиниям» не хватило самолетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы из Москвы в Новосибирск и обратно из-за аварийной посадки Airbus A321 в поле возле Жуковского, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейсы из Домодедово в Толмачево авиакомпании «Уральские авиалинии», которые были запланированы на вечер четверга и утро пятницы, переданы авиакомпании «ИрАэро». Решение было принято в связи с нехваткой самолетов в компании «Уральские авиалинии» после вчерашней аварии в Подмосковье», – передает ТАСС сообщщение пресс-службы.

Там добавили, что авиакомпания максимально задействует резервы для скорейшей отправки пассажиров и восстановления расписания полетов.

Самолет А321 столкнулся со стаей чаек при взлете, пилоты были вынуждены совершить посадку на кукурузное поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.

Напомним, в четверг французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.

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