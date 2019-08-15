К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.

«BEA участвует в расследовании безопасности, проводимом российскими властями. Трое специалистов прибудут на место [происшествия] завтра (16 августа)», – пояснили в бюро, передает ТАСС.

Ранее командир экипажа Дамир Юсупов сообщил, что принял решение о посадке в поле, когда начал отказывать второй двигатель.

Напомним, самолет А321 столкнулся со стаей чаек при взлете, пилоты были вынуждены совершить посадку на кукурузное поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.