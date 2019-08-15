Пассажиры севшего на кукурузное поле самолета получат компенсацию

Все пассажиры самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, получат компенсацию в 100 тыс. рублей.

Соответствующее решение было принято авиакомпанией «Уральские авиалинии» и страховой компанией.

«По решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. Что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, соответственно ... страховой случай», – заявил первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» (управляющая компания аэропорта Жуковский) Евгений Солодилин РИА «Новости».

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате столкновения с птицами двигатель воздушного судна загорелся и отвалился. Пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. По последним данным, при ЧП пострадали 74 человека.