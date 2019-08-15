В центральном офисе «Роснефти» эвакуировали всех сотрудников

В центральном офисе «Роснефти» в Москве эвакуировали всех сотрудников компании, сообщают СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник уточнил, что были эвакуированы сотрудники офиса на Софийской набережной в Москве, передает ТАСС.

«Компания не комментирует ситуацию, так как работают правоохранительные органы», – пояснили в «Роснефти».