Россия заявила о появлении условий для созыва конституционного комитета Сирии

Москва считает, что созданы все условия для успешного созыва конституционного комитета Сирии, что позволит начать прямые переговоры о будущем устройстве страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаем, что в настоящее время есть все условия для успешного созыва конституционного комитета, что позволит дать старт прямым переговорам между сирийцами о параметрах будущего устройства своей страны. Так это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, при необходимости Россия продолжит содействовать спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педерсену в формировании этого комитета.

В 2018 году в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога. На нем было принято решение о создании конституционного комитета, который должен работать над реформой для урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

В апреле 2019 года сообщалось, что формирование конституционного комитета вышло на финальную стадию.