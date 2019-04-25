Формирование конституционного комитета Сирии вышло на финальную стадию

Специальный представитель президента России Александр Лаврентьев рассказал, что формирование конституционного комитета Сирии находится в завершающей стадии.

«Работа продолжается. Завтра предусмотрены еще консультации в трехстороннем формате со спецпосланником ООН по Сирии – досогласование различных моментов, связанных с формированием конституционного комитета», – сказал Лаврентьев, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что «на этом сложном пути формирования конституционного комитета еще остаются несколько неясных моментов», но «решение о пакетном оформлении этого процесса продвигается вперед».

Лаврентьев сообщил, что среди вопросов, вынесенных на обсуждение в астанинском формате, рассматриваются ситуация в Сирии, запуск конституционного комитета, возвращение беженцев и оказание помощи сирийскому народу в реконструкции страны.

Он также заявил, что точечные авиаудары по террористам в сирийском Идлибе будут продолжены в целях «уничтожения террористических группировок».

«Еще раз повторюсь, что такие точечные и выверенные операции, удары будут продолжаться. Но во главу угла мы ставим безопасность мирных граждан», – подчеркнул он.

Лаврентьев уточнил, что вопрос борьбы с террористами в Сирии не снят с повестки дня.

«Прежде всего, это связано со сложной ситуацией, которая складывается в провинции Идлиб, где сейчас больше 90% территории контролируется террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам», которая признана таковой решениям ООН», – добавил он.

Специальный представитель президента добавил, что у всех стран-гарантов астанинского формата «присутствует четкий настрой на продолжение борьбы с террористическими организациями». «Им не должно быть места на сирийской территории», – заключил Лаврентьев.

Напомним, конгресс сирийского нацдиалога, прошедший в Сочи в 2018 году, принял решение о создании конституционного комитета, который будет работать над подготовкой реформы для урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.