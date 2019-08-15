Парламент Молдавии одобрил возврат к пропорциональной системе выборов

Парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении законопроект, предполагающий возврат к пропорциональной системе выборов. Соответствующее решение утверждено большинством голосов на заседании в четверг.

Пропорциональная система выборов действовала в республике до 2017 года.

Авторами изменений выступили депутаты фракций Партии действия и солидарности, а также «Платформы «Достоинство и правда», которых поддержала Партия социалистов Республики Молдова, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что если бы в Молдавии действовала пропорциональная система избрания парламента, социалисты одержали бы сокрушительную победу: по данным разных социологических служб, рейтинг партии президента колеблется в пределах от 36% до 50%, тогда как уровень поддержки демократов всего 8–13%.