Россияне рассказали о расходах на кредиты

Россияне рассказали, какой процент семейного бюджета уходит на погашение кредитов, при этом большинство граждан выразили уверенность в собственной экономической устойчивости, следует из опроса ВЦИОМ.

При наличии непогашенного кредита (51%) чаще всего россияне тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода (31%). Это преимущественно 18-24-летние (36%) и те, кому от 35 до 44 лет (36%). Еще 16% выделяют на погашение от 21% до 30% бюджета. Для 13% имеющих кредит ежемесячный платеж составляет от 41% до 50% дохода семьи, следует из результатов опроса на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, 66% имеющих кредитный заем заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Еще у 33% опрошенных были трудности, преимущественно это люди в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%).

В целом 60% сообщивших об имеющемся кредите полагают, что смогут погасить задолженность без особых затруднений (63% среди 35-44-летних и 65% среди 45-59-летних, а также по 68% среди жителей городов от 500 до 950 тыс. и менее 100 тыс. жителей). В то же время 38% опрошенных считают, что погашение кредита вызовет у них существенные сложности (по 41% среди тех, кому от 18 до 24 лет, от 25 до 34 лет и больше 60 лет, а также 43% жителей городов-миллионников и 47% сельского населения).

Опрос проведен 25 июля посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в августе Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал опрос, из которого следует, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о закредитованности россиян, разбирая, не навредит ли это всей российской экономике.