Стало известно число россиян с непогашенными кредитами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, из которого следует, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.

Согласно материалам проведенного опроса, опубликованного на сайте центра, наиболее часто непогашенные займы имеют люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%), а также жители сел (56%).

При этом 74% опрошенных россиян заявили, что не собираются брать кредит или совершать покупку в кредит в ближайшие два-три года. В то же время 10% респондентов планируют взять кредит на покупку недвижимости и 11% на автомобиль.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала о закредитованности россиян, разбирая, не навредит ли это всей российской экономике.