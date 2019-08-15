Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.

«Несмотря на внешнее воздействие и пропаганду, украинские байкеры приезжают в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими», – передает РИА «Новости» слова Залдостанова.

Он добавил, что для байкеров с Украины Крым – это часть русской земли и российского государства.

Хирург добавил, что Севастополь останется постоянным местом проведения байк-шоу «Ночных волков».

«Байк-шоу стало частью и визитной карточкой Севастополя. Его проведение в Севастополе очень символично. Здесь вложено много труда. Построена уникальная сценическая площадка, аналогов которой в России нет. Поэтому каких-либо планов менять регион проведения байк-шоу нет», – сказал Залдостанов.

Он добавил также, что , на площадке у горы Гасфорта, где традиционно проходит байк-шоу, сейчас регулярно проводятся дополнительные работы по благоустройству территории.

10 июня президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле в сопровождении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Всего байк-шоу за два дня посетили более 70 тыс. человек.

Напомним, в среду предводитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что президент России Владимир Путин мастерски ездит как на мотоцикле, так и на «Камазе».

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