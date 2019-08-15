Устроивший бойню в новозеландской мечети потребовал переноса суда в другой город

Адвокаты Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, обратились к суду с ходатайством о переносе места заседаний в другой город, сообщила The New Zeland Herald.

По сведениям издания, ходатайство направил в суд сам Таррант. При этом судья Кэмерон Мандер заявил, что вопрос будет рассмотрен только 3 октября, передает ТАСС.

Сам стрелок на заседании не присутствовал, поскольку на нем рассматривались технические вопросы.

В марте в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате трагедии тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед нападением опубликовали националистический манифест.

Напомним, в среду Брентон Таррант отправил из тюрьмы письмо в Россию с предупреждением о «грядущем великом конфликте».