Орешкин нашел плюсы в возможном выходе США из ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из Всемирной торговой организации, заявил, что для ВТО потеря одного крупного игрока не является фатальной.

«Возможный выход США из ВТО мог бы дать толчок к реформированию и совершенствованию правил организации», – передает слова Орешкина РИА «Новости».

В то же время в Кремле заявили, что существование ВТО в случае выхода из нее США будет под большим вопросом.

Накануне Трамп заявил, что не исключает выхода Вашингтона из ВТО.

Орешкин ранее говорил, что функционирование организации прекратилось по вине США.