Кремль отреагировал на желание США выйти из ВТО

Существование Всемирной торговой организации (ВТО) в случае выхода из нее США будет под большим вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что существование «системообразующей экономической организации всемирной после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом», передает РИА «Новости».

«В любом случае, это внутреннее дело США», – добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что Россия является членом ВТО «со всеми вытекающими последствиями».

Напомним, ВТО была создана 1 января 1995 года. В данный момент в ее состав входят 162 участника: 158 международно признанных государств-членов ООН, частично признанный Тайвань, две зависимые территории (Гонконг и Макао) и Европейский союз.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода Вашингтона из ВТО. Он также назвал «ужасным решением» допуск Китая в ВТО.

До этого американский лидер уже поручал торговому представительству исследовать возможность реформирования ВТО.

Судьба организации стала также камнем преткновения на последнем саммите G20. В Британии предрекли ВТО экзистенциальный кризис.

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что функционирование ВТО прекратилось по вине США.