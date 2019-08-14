Соловьев предсказал реакцию Запада на выдачу британских паспортов жителям Гонконга

«Все уже привыкли к этим двойным стандартам, здесь не только британцы отметились», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова председателя британского парламентского комитета по международным отношениям Тома Тугендата о необходимости выдачи паспортов жителям Гонконга.

«Они начали эту тему, когда передавали Гонконг. Но выдавали другие документы с неполными правами. Раздали чуть ли не миллион этих документов с правом пребывания в Британии», – добавил Соловьев.

По словам телеведущего, действия Британии не вызовут осуждения со стороны Запада, которому подверглась Россия, решив выдавать паспорта жителям Донбасса.

«Политика двойных стандартов уже не удивляет. Нас бы удивило, если бы к нам применяли какие-то базовые стандарты», – добавил Соловьев.

Он обратил внимание, что те же румыны, поляки, венгры выдают паспорта украинцам, однако также не встречают осуждения.

«И все они входят в ЕС, которому это не мешает что-то придумать по поводу паспортов, которые раздает Россия. При том мы выполняем все требования закона – жители Донбасса оформляют паспорта, когда приезжают на территорию РФ. И это абсолютно мировая практика. Но как это часто бывает – закон никого на Западе не волнует: «Друзьям все, врагам – закон». Очевидно, что как друзей они нас не позиционируют», – заключил телеведущий.

Ранее Том Тугендат заявил, что в 1997 году Британия допустила ошибку. По его словам, после передачи Гонконга Китаю жители могли получить только довольно бесправный статус гражданина «заморской территории». Тугендат считает, что «это необходимо исправить» и давать всем паспорт гражданина Великобритании.

При этом, по словам политика, такие меры не являются попыткой противостоять Китаю, но могут быть приняты для поддержки жителей Гонконга.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Во вторник полиция Гонконга провела штурм аэропорта, в котором засели демонстранты. После этого большинство демонстрантов покинули аэропорт Гонконга.

Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.