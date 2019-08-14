Медведь утащил тело из могилы в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре медведь раскопал свежую могилу и унес тело в лес.

Инцидент произошел на кладбище возле одного из новых городских кварталов, который расположен рядом с лесом, сообщает портал komcity.ru.

По словам местных работников, ранее этот или другой медведь уже неоднократно пытался рыть землю на месте захоронения, однако ему не удавалось раскопать могилу – зверя вспугивали.

В этот же раз ему удалось разрыть свежее захоронение и вытащить тело. Останки он унес в лес, их так и не удалось найти.

Напомним, в минувшем году на Камчатке отстрелили двух медведей, разорявших местное кладбище.